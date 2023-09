Huda nesreča v Škofji Loki: avtobus do smrti povozil otroka

Policisti so bili o dogodku obveščeni danes, nekaj čez 14. uro, je sporočil PU Kranj. Nesreča se je zgodila, ko je voznik avtobusa speljeval z avtobusne postaje. Hudo poškodovanemu otroku je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje, a je žal na kraju umrl.

Policisti so opravili ogled kraja nesreče, ki sta se ga udeležili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče in za voznika avtobusa vodi postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.