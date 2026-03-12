Huda nesreča: vozilo zapeljalo na kolesarsko stezo in trčilo v voznico e-skiroja

Na Tržaški cesti v Ljubljani se je nekaj minut pred 6. uro zjutraj zgodila smrtna prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo na kolesarsko stezo in trčilo v električni skiro.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je po do sedaj zbranih podatkih do nesreče prišlo, ker je 53-letna voznica osebnega vozila zapeljala levo izven vozišča na travnato površino, kjer je najprej trčila v drevo, nato pa z vožnjo nadaljevala po kolesarski stezi ob Tržaški cesti in trčila v voznico e-skiroja.

40-letna voznica skiroja, ki je pravilno pripeljala nasproti, je pri tem utrpela tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrla.

Posredovali so tudi gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so odklopili akumulator na vozilu in nudili pomoč reševalcem pri oživljanju poškodovane osebe.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica in tožilka. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.