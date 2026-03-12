Naslovnica
Črna kronika

Huda nesreča: vozilo zapeljalo na kolesarsko stezo in trčilo v voznico e-skiroja

Ljubljana, 12. 03. 2026 08.44

Avtor:
M.P.
Električni skiro (slika je simbolična)

V Ljubljani se je zjutraj zgodila huda prometna nesreča. 53-letna voznica osebnega vozila je na Tržaški cesti zapeljala izven vozišča, trčila v drevo, nato pa še v žensko na e-skiroju. 40-letna voznica skiroja je zaradi hudih poškodb na kraju umrla.

Na Tržaški cesti v Ljubljani se je nekaj minut pred 6. uro zjutraj zgodila smrtna prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo na kolesarsko stezo in trčilo v električni skiro.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je po do sedaj zbranih podatkih do nesreče prišlo, ker je 53-letna voznica osebnega vozila zapeljala levo izven vozišča na travnato površino, kjer je najprej trčila v drevo, nato pa z vožnjo nadaljevala po kolesarski stezi ob Tržaški cesti in trčila v voznico e-skiroja.

40-letna voznica skiroja, ki je pravilno pripeljala nasproti, je pri tem utrpela tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrla.

Posredovali so tudi gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so odklopili akumulator na vozilu in nudili pomoč reševalcem pri oživljanju poškodovane osebe.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica in tožilka. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

