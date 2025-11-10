Svetli način
Črna kronika

Huda nesreča: voznik pijan, sopotnika sedela na sprednjem sedežu

Novo mesto, 10. 11. 2025 12.01 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D.L.
Komentarji
0

V noči na nedeljo so dolenjski policisti obravnavali hudo prometno nesrečo, ki jo je povzročil vinjen 24-letnik. Zaradi neprilagojene hitrosti je v Velikih Brusnicah izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Vozilo je odbilo še v kamniti objekt in skalo, kasneje pa je obstalo med hišo in utrjenim kamnitim zidom. Voznik je bil v nesreči hudo poškodovan, sopotnika pa lažje.

Nesreča se je zgodila v noči na nedeljo (arhivska fotografija).
Nesreča se je zgodila v noči na nedeljo (arhivska fotografija). FOTO: Dreamstime

V noči na nedeljo se je v Velikih Brusnicah, okoli 10 kilometrov iz Novega mesta, zgodila huda prometna nesreča, je sporočila predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 24-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Gabrja proti Ratežu. V Velikih Brusnicah je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Vozilo je odbilo še v kamniti objekt in skalo, kasneje pa je obstalo med hišo in utrjenim kamnitim zidom. 

Povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,57 miligrama alkohola (1,19 g/kg). V nesreči se je hudo poškodoval, reševalci pa so poleg njega oskrbeli tudi lažje poškodovanega 24-letnega potnika in 22-letno potnico. 

Oba sta sedela na sprednjem sedežu, potnica pa ni uporabljala varnostnega pasu, je še zapisala Drenik Rangusova. Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

prometna nesreča Novi mesto alkohol poškodovani voznik
