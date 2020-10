Huda prekoračitev hitrosti: namesto 50 vozil 108 kilometrov na uro

V torek so celjski policisti v dopoldanskih urah izvajali poostren nadzor cestnega prometa, kjer so ugotavljali prekoračitve hitrosti voznikov motornih vozil. Hitrost je prekoračilo 15 voznikov, štirinajstim kršiteljem so izdali plačilne naloge.

Zaradi hude prekoračitve hitrosti so ustavili tudi voznika osebnega vozila, ki je po cesti vozil več kot enkrat hitreje. Namesto 50 je vozil s 108 kilometri na uro. Poleg tega, da so mu vzeli vozniško dovoljenje, so mu predpisali globo v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Iz PU Celje ljudi pozivajo, naj zlasti v tem času skrbijo za svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. "V tem času, ko so bolnišnice in zdravstveno osebje, že tako zelo obremenjeni s trenutno situacijo zaradi razširjenosti koronavirusa, pozivamo vse udeležence v cestnem prometu, naj bodo pri vožnji še posebej strpni in previdni," sporočajo.