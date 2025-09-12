Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

Huda prometna nesreča: ena oseba umrla, več poškodovanih

Celje, 12. 09. 2025 14.13 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
0

V hudi prometni nesreči v Rimskih Toplicah, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila, je umrl 72-letni voznik. Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic je cesta popolnoma zaprta.

Nekaj pred 11. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Rimskih Toplicah. Po ugotovitvah Policije je nesrečo povzročil voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Laškega. Ta je nenadoma zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti. 

Vozilo, v katerega je trčil, je odbilo z vozišča, vozilo povzročitelja pa je odbilo v še eno vozilo. 

Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl 72-letni voznik osebnega vozila, v katerega je trčil povzročitelj. Njegova sopotnica je hudo poškodovana. 

Povzročitelj je po prvih podatkih lažje poškodovan, enako tudi voznik tretjega vozila in njegovi sopotnici. 

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja vozil je cesta Celje–Laško–Krško v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik popolnoma zaprta. Odprli naj bi jo okoli 15. ure. Nastal je daljši zastoj v obe smeri. 

prometna nesreča rimske toplice
Naslednji članek

Dva dni po nesreči pri Dvorjah umrl jadralni padalec

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256