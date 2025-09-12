Huda prometna nesreča: ena oseba umrla, več poškodovanih

Nekaj pred 11. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Rimskih Toplicah. Po ugotovitvah Policije je nesrečo povzročil voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Laškega. Ta je nenadoma zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti.

Vozilo, v katerega je trčil, je odbilo z vozišča, vozilo povzročitelja pa je odbilo v še eno vozilo.

Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl 72-letni voznik osebnega vozila, v katerega je trčil povzročitelj. Njegova sopotnica je hudo poškodovana.

Povzročitelj je po prvih podatkih lažje poškodovan, enako tudi voznik tretjega vozila in njegovi sopotnici.

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja vozil je cesta Celje–Laško–Krško v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik popolnoma zaprta. Odprli naj bi jo okoli 15. ure. Nastal je daljši zastoj v obe smeri.