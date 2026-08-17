Huda prometna nesreča: kolesar umrl na kraju nesreče

75-letni voznik avtomobila je vozil iz smeri Bohinjskega jezera proti Bohinjski Bistrici, ko je v levem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče. Trčil je v kolesarja z e-kolesom, ki mu je ravno takrat pripeljal nasproti, so sporočili s PU Kranj.

Zaradi hudih poškodb kolesarja so na kraju temeljne postopke oživljanja izvajali prvi posredovalci, v nadaljevanju tudi zdravstveno osebje, vendar niso bili uspešni. Kolesar je umrl.

Ogleda prometne nesreče sta se udeležila tudi dežurna preiskovalna sodnica in dežurni državni tožilec. Policisti zoper voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci.