Huda prometna nesreča mladega kolesarja pred domačim pragom

Na prvi šolski dan se je v Preboldu zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bil udeležen mladoletni kolesar. Nesreča se je zgodila nekaj čez 16. uro, ko je mladoletnik z dovoza stanovanjske hiše na prednostno cesto zapeljal ravno v trenutku, ko je iz smeri Latkove vasi pripeljala 27-letna voznica tovornega vozila. Slednja trčenja ni mogla preprečiti. Deček je po trčenju padel na levi rob vozišča, voznica pa je prevozila njegovo kolo.

Deček se je v nesreči hudo poškodoval in so ga s helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC. Cesta pa je bila zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odvoza udeleženega tovornega vozila za ves promet zaprta dve uri in pol.

Policisti starše in skrbnike ob tem znova opozarjajo, naj bodo pozorni na otroke, ki kolesarijo, rolajo ali se igrajo na domačih dvoriščih v bližini cest. "Prometne nesreče, ko se otroci nenadoma zapeljejo na cesto, stečejo za žogo ali v žaru igre stopijo na vozišče, so pogoste. Posledice pa običajno zelo hude," so dodali na PU Celje.