Huda prometna nesreča pri Poljanah pri Mirni Peči, umrle štiri osebe

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so bili nekaj po tretji uri popoldne obveščeni o prometni nesreči na cesti Poljane pri Mirni Peči–Novo mesto (stara hitra cesta H1). Po prvih ugotovitvah policije je prišlo do čelnega trčenja dveh osebnih vozil. Umrle so štiri osebe.

Na kraju so interventne službe, nekdanja hitra cesta med Trebnjem in Novim mestom je zaprta. Zaradi opravljanje ogleda kraja in ugotavljanja okoliščin tragičnega dogodka drugih podrobnosti o prometni nesreči policija javnosti zaenkrat ne more posredovati.

Nesreča naj bi se po neuradnih informacijah zgodila na istem mestu kot tragična nesreča, v kateri je pred 15 leti umrlo osem ljudi. Kombi je 21. aprila 2005 trčil v nasproti vozeči priklopnik, naložen z osebnimi avtomobili, ki je zato zapeljal na nasprotni pas, se prevrnil in pod seboj pokopal tri osebna vozila. Ta so zagorela, v njih pa so ostali ukleščeni ljudje. Med smrtnimi žrtvami so bile štiri delavke takratnega Laboda in družina z Gorenjske, tudi petletna deklica.