Huda prometna nesreča na gorenjski avtocesti

Na gorenjski avtocesti pri priključku za Brnik so v smeri proti Jesenicam trčila tri vozila, dve tovorni vozili s priklopniki in avtobus s potniki. Vsa vozila so na kolesih, eno tovorno vozilo pa je zaradi nesreče obstalo prečno na avtocesto, drugo tovorno vozilo in avtobus pa sta prebila varovalno ograjo, ki ločuje avtocesto.