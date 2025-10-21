Huda prometna nesreča na gorenjski avtocesti, pristal helikopter

Gorenjski policisti so bili o nesreči obveščeni danes okoli 15.30. Po prvih podatkih sta bila v nesreči udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil. Kot je razvidno s posnetkov, ki jih je objavil Prometno informacijski center, je na avtocesti pristal helikopter.

Avtocesta je trenutno zaprta med priključkoma Naklo in Podtabor. Zaprt je tudi uvoz Naklo.

Osebna vozila so na priključku Naklo preusmerjena na regionalno cesto, pred izvozom je nastal daljši zastoj. Vozniki osebnih vozil lahko avtocesto zapustijo že na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod.