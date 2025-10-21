Svetli način
Črna kronika

Huda prometna nesreča na gorenjski avtocesti, pristal helikopter

Kranj, 21. 10. 2025 16.19 | Posodobljeno pred 35 minutami

Avtor
M.S.
Komentarji
20

Na gorenjski avtocesti pred izvozom za Tržič v smeri Karavank se je zgodila huda prometna nesreča. Avtocesta je med priključkoma Naklo in Podtabor trenutno zaprta. Na kraju so vse intervencijske službe.

Gorenjski policisti so bili o nesreči obveščeni danes okoli 15.30. Po prvih podatkih sta bila v nesreči udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil. Kot je razvidno s posnetkov, ki jih je objavil Prometno informacijski center, je na avtocesti pristal helikopter. 

Avtocesta je trenutno zaprta med priključkoma Naklo in Podtabor. Zaprt je tudi uvoz Naklo.

Osebna vozila so na priključku Naklo preusmerjena na regionalno cesto, pred izvozom je nastal daljši zastoj. Vozniki osebnih vozil lahko avtocesto zapustijo že na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi prometne nesreče in popoldanske prometne konice obstaja možnost naleta, medtem opozarjajo policisti. 

Vse udeležence v prometu prosijo, naj bodo strpni in prilagodijo hitrost vožnje stanju prometa in vremenskim razmeram. Prav tako vse pozivajo, naj vozijo na primerni varnostni razdalji in upoštevajo navodila policistov. 

nesreča gorenjska avtocesta policija
KOMENTARJI (20)

fer23
21. 10. 2025 17.00
Take članke bi moral zapreti za komentiranje ker folk je danes brez čustev ter samo negativnih, sovražnih misli. Preberi avtor tega članka ter ga blokiraj za komentiranje!
ODGOVORI
0 0
luckyss.1
21. 10. 2025 16.57
-1
Golobizem je rak rana Slovenije,
ODGOVORI
2 3
Spark
21. 10. 2025 16.54
+5
Ne bom več komentiral ker je brez veze..mokra cesta na njej pa bedaki premaknjeni,ko sploh nebi smeli nikoi sedeti za volani...
ODGOVORI
6 1
Verus
21. 10. 2025 16.54
+3
Vsem v prometu zelim, da varno pridete domov. Pazite nase in na druge. Ne glede na to, katere vere, barve, politike, videza ali cesarkoli ste... tudi ce sva si povsem na razlicnem bregu - Rajsi vidim, da si živ-a in zdrav-a, pa se prickava ali strinjava v komentirjih, kot da prezgodaj odideš in tvoje bliznje potisne v solze in globoko bolecino. Srečno.
ODGOVORI
3 0
Diego14
21. 10. 2025 16.53
+7
Telefoni....dež Smrtna kombinacija
ODGOVORI
7 0
Verus
21. 10. 2025 16.55
+1
To imaš zelo prav!
ODGOVORI
1 0
Verus
21. 10. 2025 16.59
še dodal bi - PROSIM VAS ne glejte v telefone med vožnjo, ŠE TOLIKO MANJ, ko zavijate v križiših, ker spregledate pešca, ki je v istem trenutku stopil, da prečka cesto Pazimo eni na druge, kregajmo se, strinjamo se... ŽIVI IN ZDRAVI v komentsrjih. Pazimo eni ma druge. Bodimo ljudje.
ODGOVORI
0 0
Fourty Six
21. 10. 2025 16.53
+0
Stavim, da so tole povzročili tujci.
ODGOVORI
3 3
Hugh_Mungus
21. 10. 2025 16.58
-1
Ja, ker klenenemu slovencu se nesreča ne more zgoditi, nikoli ni nepozoren, nikoli ne frčka po telefonu...
ODGOVORI
0 1
geny42
21. 10. 2025 16.39
+3
ČUDEŽ!!! HNMP je poletel kljub dežju!?!?! Pa to je neverjetno.
ODGOVORI
9 6
fer23
21. 10. 2025 16.53
+0
Zakaj pa ne saj helikopter lahko leti tudi v dežju, razen če ni močan naliv toča !
ODGOVORI
1 1
galeon
21. 10. 2025 16.38
-22
To moraš bit tele, da na avtocesti povzročiš nesrečo.
ODGOVORI
3 25
Arrya
21. 10. 2025 16.40
+17
Moraš biti pa res neotesanec, da smatraš tole kot primeren komentar pod objavo o nesreči.
ODGOVORI
18 1
oberkreiner
21. 10. 2025 16.41
+12
Hitro se ti lahko zgodi, upam, da se ne boš že jutri ugriznil v jezik...
ODGOVORI
12 0
fer23
21. 10. 2025 16.55
Verjetno ti tele nimaš izpit za katerokoli vozilo... drugače pa bi bilo se pod takim člankom vzdržati vseh negativnih komentarjev ker nikoli ne ve kdo je lahko od nas naslednji... upam na najboljše za voznike udeležene v nesreči.
ODGOVORI
0 0
čevapgpt
21. 10. 2025 16.37
+2
Kacinov klanec?
ODGOVORI
3 1
mojcd
21. 10. 2025 16.49
-1
kacinov klanec ni na AC
ODGOVORI
2 3
oberkreiner
21. 10. 2025 16.58
kje pa je?
ODGOVORI
0 0
