Huda prometna nesreča na primorski avtocesti: umrla ena oseba

Koprski policisti so sporočili, da so bili ob 4.09 zjutraj obveščeni o hudi prometni nesreči na primorski avtocesti, v kateri je voznik osebnega avtomobila umrl.



Nesreča se je zgodila proti Kopru, pred izvozom za Senožeče. Po prvih podatkih je voznik osebnega avtomobila, 45-letni Mariborčan, peljal v nasprotno smer po avtocesti, po prehitevalnem pasu, in trčil v avtobus srbske registracije, zatem pa ga je odbilo v bankino. Voznik avtobusa se je umikal skrajno desno na odstavni pas, vendar je tudi voznik avta zapeljal v levo, tako da sta čelno trčila. Voznik avtomobila je na kraju umrl. Zdravnik je na kraju nesreče odredil sanitarno obdukcijo.

Voznik avtobusa je 42-letni državljan Srbije, ki v nesreči ni bil poškodovan. Poleg njega je bilo v vozilu še sovoznik in 57 potnikov, prav tako nihče od njih ni utrpel poškodb.



Ob 6.30 je bil promet delno sproščen, ob 8.12 pa je bila avtocesta znova v celoti odprta.