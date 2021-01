Huda prometna nesreča na Soški cesti, 45-letnik huje poškodovan

Ob pol šesti uri popoldan se je na glavni cesti med naseljem Plave in Solkanom zgodila prometna nesreča, v katero so bili udeleženi trije vozniki osebnih avtomobilov. Prometni policisti so na kraju ugotovili, da se je nesreča zgodila zaradi nepravilnega prehitevanja 45-letnega voznika. Med vožnjo med naseljem Plave in Solkanom je začel prehitevati pred seboj vozeče neznano tovorno vozilo v trenutku, ko je nasproti pripeljal 25-letni voznik drugega osebnega avtomobila. Zgodilo se je čelno trčenje. Po trčenju je osebni avtomobil 45-letnega voznika odbilo nazaj na njegovo smerno vozišče, kjer je trčil še v tretji osebni avtomobil, s katerim se je za njim pripeljal 26-letnik.

45-letnik je bil v nesreči huje poškodovan, lažje poškodovan pa je bil 25-letni voznik. Na kraju so poleg policistov posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica, ki so zavarovali kraj nesreče in s tehničnim posegom iz vozila rešili huje poškodovanega voznika. Reševalci NMP ZD Nova Gorica so oba poškodovanca z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policija je o prometni nesreči obvestila tudi pristojne pravosodne organe, in sicer preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici.

Policisti PP Nova Gorica bodo zoper povzročitelja uvedli tudi prekrškovni postopek. O vseh ugotovljenih dejstvih bodo s pisnim poročilom obvestili tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.