V trčenju tovornega in osebnega vozila pri Debru je umrla ena oseba. Zaradi hude prometne nesreče je tako zaprta glavna cesta med Celjem in Laškim. Na kraju je že nastal daljši zastoj, in sicer v obe smeri.

V času jutranje prometne konice se je na regionalni cesti med Celjem in Laškim zgodila huda prometna nesreča, zaradi katere je že nastal daljši zastoj. Kot je sporočila tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin, trenutno še poteka ogled kraja nesreče, več bo znano v kratkem. Več sledi.