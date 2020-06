Huda prometna nesreča pri Kidričevem: umrla motorist in kolesar

Mariborski policisti so bili deset minut čez 18. uro obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila med krožiščema v Kidričevem in Lovrencu. V nesreči sta bila udeležena voznik motornega kolesa in kolesar, oba pa sta v prometni nesreči umrla.

Policisti bodo opravili ogled kraja prometne nesreče, šele po tem bo znano več informacij.