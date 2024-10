Huda prometna nesreča pri Lenartu: dve ženski umrli, trije poškodovani

Nesreča se je zgodila ob 15.21, je zabeleženo na Upravi za zaščito in reševanje.

Po prvih informacijah policije je voznik osebnega avtomobila slovenskih registrskih označb vozil v smeri proti Lenartu in trčil v kombinirano vozilo tujih registrskih označb, ki je tedaj pripeljalo nasproti. Na kraju sta umrli dve ženski, ki sta bili sopotnici v osebnem avtomobilu. Sopotnika v osebnem avtomobilu so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.

Oba voznika so odpeljali z reševalnim vozilom, kakšne so njune poškodbe, še ni znano, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Policisti na kraju še preiskujejo okoliščine prometne nesreče.

Prometna nesreča naj bi se zgodila zaradi nepravilnega prehitevanja, poroča časnik Večer.