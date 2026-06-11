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Črna kronika

Huda prometna nesreča, umrl voznik tovornjaka

Celje, 11. 06. 2026 16.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Voznik tovornjaka

Nekaj pred 14.uro se je v bližini avtocestnega počivališča Zima, v smeri proti Mariboru, zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena tri tovorna vozila. Nesreča je terjala eno smrtno žrtev. Zaradi tega sta na avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas, promet pa je preusmerjen preko počivališča.

Voznik tovornega vozila je trčil v kolono vozil pred njim. Posledice trka so bile zelo hude, voznik se je hudo poškodoval in na kraju nesreče umrl, so sporočili s Policije.

Tovornjak na avtocesti
Tovornjak na avtocesti
FOTO: Shutterstock

Kot so dodali, je to že deveta smrtna žrtev na območju Policijske uprave Celje.

Na avtocesti sta med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru zaprta vozni in prehitevalni pas, pred preusmeritvijo pa je nastal zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključkov Celje center ali Celje vzhod, sporoča Prometnoinformacijski center.

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