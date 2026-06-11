Huda prometna nesreča, umrl voznik tovornjaka

Voznik tovornega vozila je trčil v kolono vozil pred njim. Posledice trka so bile zelo hude, voznik se je hudo poškodoval in na kraju nesreče umrl, so sporočili s Policije.

Kot so dodali, je to že deveta smrtna žrtev na območju Policijske uprave Celje.

Na avtocesti sta med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru zaprta vozni in prehitevalni pas, pred preusmeritvijo pa je nastal zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključkov Celje center ali Celje vzhod, sporoča Prometnoinformacijski center.