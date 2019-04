Huda prometna nesreča v Kobaridu posledica neprilagojene hitrosti

Včeraj okoli 15.30 so novogoriški policisti obravnavali hudo prometno nesrečo s smrtnim izidom. Ta se je zgodila na glavni cesti med Starim selom in Kobaridom v neposredni bližini gostišča Hiša Franko. Po do zdaj znanih podatkih je 52-letni voznik osebnega avtomobila znamke Audi A6, slovenskih registrskih tablic, z veliko hitrostjo vozil iz Robiča proti Kobaridu. Zunaj naselja Staro selo je, potem ko je pripeljal iz blagega levega ovinka, vozil s tako hitrostjo, da vozila ni mogel več obvladati.

Sopotniki, stari 51, 54 in 37 let, so bili v prometni nesreči tako hudo poškodovani, da so poškodbam podlegli na kraju. Voznik je utrpel hude telesne poškodbe in se zdravi v bolnišnici. Vsi udeleženci v nesreči so bili sicer domačini.

Na kraj nesreče so najprej poklicali gasilce PGD Kobarid. Prvotno so jim javili, da gre za vžig avtomobila, a se je izkazalo, da vozilo ne gori. Skupaj s kolegi iz PGD Tolmin so pomagali reševalcem pri iznosu preživelega ponesrečenca iz vozila.

Kraj prometne nesreče si je poleg policistov ogledala tudi preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Novi Gorici.