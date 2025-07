Voznica vozila v napačno smer in trčila v policista na motorju

Danes, nekaj pred 13. uro, se je v Kostelu zgodila prometna nesreča med policistom na službenem motornem kolesu in voznico osebnega vozila. Policist v času nesreče ni bil na nujni vožnji.

Po podatkih ljubljanske policijske uprave je do nesreče prišlo zaradi nepravilne strani vožnje voznice osebnega vozila. Policist je v nesreči utrpel hude telesne poškodbe. Na kraj so bili nemudoma napoteni reševalci, poškodovanega policista pa so s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Njegovo življenje ni ogroženo.

Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil, sumijo pa na kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.