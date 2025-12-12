Tragična prometna nesreča: voznik umrl, sopotnica hudo poškodovana

Dopoldne so bili policisti PU Koper obveščeni o hudi prometni nesreči na cesti iz Šmarij proti Dragonji. Po prvih ugotovitvah je osebni avtomobil ljubljanske registracije peljal po klancu navzdol proti Dragonji, ko je voznika v desnem, nepreglednem ovinku zaneslo. Vozilo je zdrsnilo čez robnik v varnostno ograjo, nato trčilo v drevo in se prevrnilo približno 20 metrov v globino.

Policisti so po zbranih obvestilih ugotovili, da je avtomobil vozil 23-letni moški. Zdravnik je na kraju potrdil njegovo smrt, odrejena je bila sanitarna obdukcija. V nesreči je bila hudo poškodovana 20-letna sopotnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

Iz Policijske uprave Koper so nam sporočili, da preiskava nesreče še poteka in da policisti nadaljujejo s preverjanjem okoliščin.