Huda prometna nesreča vzela dve mladi življenji

Po do zdaj zbranih obvestilih je 27-letnica vozila iz smeri Grčaric proti Dolenji vasi. Pri zavijanju levo v križišču proti Dolenji vasi je zaprla pot 21-letnemu vozniku, ki je pripeljal po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju.

V silovitem trčenju sta se oba udeleženca tako hudo poškodovala, da sta umrla na kraju nesreče.

Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic nesreče je bila na tem delu cesta zaprta do okoli 10.30. Zdaj je promet na tem odseku popolnoma sproščen.