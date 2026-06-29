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Črna kronika

Huda prometna nesreča vzela dve mladi življenji

Ribnica, 29. 06. 2026 10.48 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Slovenska policija

Na cesti med Kočevjem in Ribnico se je nekaj pred 7. uro zgodila huda prometna nesreča. V silovitem trčenju sta umrla 21-letni voznik in 27-letna voznica.

Po do zdaj zbranih obvestilih je 27-letnica vozila iz smeri Grčaric proti Dolenji vasi. Pri zavijanju levo v križišču proti Dolenji vasi je zaprla pot 21-letnemu vozniku, ki je pripeljal po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju.

V silovitem trčenju sta se oba udeleženca tako hudo poškodovala, da sta umrla na kraju nesreče.

Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic nesreče je bila na tem delu cesta zaprta do okoli 10.30. Zdaj je promet na tem odseku popolnoma sproščen.

prometna nesreča policija

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