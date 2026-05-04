Črna kronika

Trčenje vozil pri Soteski: dve osebi hudo poškodovani

Soteska , 04. 05. 2026 13.54 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Razbito steklo na cesti

Policisti PU Novo mesto preiskujejo okoliščine hude prometne nesreče, v kateri sta se v čelnem trčenju hudo poškodovala 74-letni voznik in njegova 71-letna sopotnica. Nesrečo je povzročil 25-letni voznik, ki je izgubil nadzor nad vozilom.

O hudi prometni nesreči z udeležbo treh vozil na cesti med Sotesko in Dvorom so bili policisti obveščeni 3. maja nekaj po 19. uri.

Razbito steklo na cesti
Razbito steklo na cesti
FOTO: Shutterstock

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 25-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Žužemberka proti Novemu mestu. Pri Soteski je zapeljal na levo smerno vozišče in oplazil avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 50-letna voznica. 25-letnik je izgubil oblast nad vozilom in čelno trčil v avtomobil 74-letnega voznika, ki je vozil za 50-letnico. Hudo poškodovanega 74-letnika in prav tako hudo poškodovano 71-letno potnico v njegovem vozilu so reševalci oskrbeli. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče, so sporočili s PU Novo mesto.

prometna nesreča žužemberk Soteska PU Novo mesto čelno trčenje črna kronika

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
04. 05. 2026 14.58
In zopet invednonasrkajo nič krivi. Mulca nalomit, S POSLEDICAMI, da bo vse življenje imel /o/spomin.
Zing
04. 05. 2026 14.37
Zakaj je izgubil oblast nad vozilom? Verjetno zaradi prepočasne vožnje.
