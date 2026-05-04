Trčenje vozil pri Soteski: dve osebi hudo poškodovani

O hudi prometni nesreči z udeležbo treh vozil na cesti med Sotesko in Dvorom so bili policisti obveščeni 3. maja nekaj po 19. uri.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 25-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Žužemberka proti Novemu mestu. Pri Soteski je zapeljal na levo smerno vozišče in oplazil avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 50-letna voznica. 25-letnik je izgubil oblast nad vozilom in čelno trčil v avtomobil 74-letnega voznika, ki je vozil za 50-letnico. Hudo poškodovanega 74-letnika in prav tako hudo poškodovano 71-letno potnico v njegovem vozilu so reševalci oskrbeli. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče, so sporočili s PU Novo mesto.