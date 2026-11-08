Stekla v nepregledno križišče, kjer jo je zbil avtomobil

Policijska uprava Koper je bila o nesreči obveščena v soboto ob 11.52. Po prvih ugotovitvah je 31-letna tekačica po neprednostni cesti pritekla do nepreglednega križišča, ki je bilo s prometnim znakom "stop" označeno kot neprednostno.

Kljub temu je stekla v križišče, ne da bi se prepričala, ali lahko to stori varno. V tistem trenutku je po prednostni cesti pravilno pripeljal 32-letni voznik osebnega avtomobila, ki je trčil vanjo.

Tekačico je po silovitem trčenju odbilo na vozišče, kjer je obležala. Na kraj so prihiteli reševalci in jo odpeljali v izolsko bolnišnico. Reševalci so poškodovanko odpeljali v Splošno bolnišnico Izola v nadaljnjo obravnavo. Po prvih podatkih je utrpela hujše poškodbe.

Policisti bodo uvedli hitri postopek.