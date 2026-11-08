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Črna kronika

Stekla v nepregledno križišče, kjer jo je zbil avtomobil

Koper, 08. 11. 2026 11.46 pred 23 minutami 1 min branja 9

Avtor:
K.H.
Tekačica

V naselju Malija v občini Izola se je v soboto nekaj pred poldnevom zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodovala 31-letna tekačica, državljanka Madžarske. Po trčenju z osebnim avtomobilom so jo reševalci prepeljali v Splošno bolnišnico Izola.

Policijska uprava Koper je bila o nesreči obveščena v soboto ob 11.52. Po prvih ugotovitvah je 31-letna tekačica po neprednostni cesti pritekla do nepreglednega križišča, ki je bilo s prometnim znakom "stop" označeno kot neprednostno.

Kljub temu je stekla v križišče, ne da bi se prepričala, ali lahko to stori varno. V tistem trenutku je po prednostni cesti pravilno pripeljal 32-letni voznik osebnega avtomobila, ki je trčil vanjo.

Tekačico je po silovitem trčenju odbilo na vozišče, kjer je obležala. Na kraj so prihiteli reševalci in jo odpeljali v izolsko bolnišnico. Reševalci so poškodovanko odpeljali v Splošno bolnišnico Izola v nadaljnjo obravnavo. Po prvih podatkih je utrpela hujše poškodbe.

Policisti bodo uvedli hitri postopek.

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KOMENTARJI9

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anabanana
08. 11. 2026 14.40
Pa še verjetno z slušalkami v ušesih🫣
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+3
3 0
jutri_pa_res
08. 11. 2026 14.35
Darwin skoraj več ne deluje, včasih pa še tu in tam...
Odgovori
+0
1 1
Lens
08. 11. 2026 14.33
Tekači bi obvezno morali uporabljati slušalke, ki prenašajo tudi zunanji zvok, (zaznavanje okolice) če jih tako nastaviš.
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-1
1 2
zajfa
08. 11. 2026 14.37
Pa še da ti skuhajo kosilo, medtem ko tečeš. Kam smo prišli. Saj imaš tudi oči da gledaš.
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+0
1 1
rokson18
08. 11. 2026 14.45
A zadaj imajo tudi oci? Tako vsaj slisis tudi ce je kdo zadaj
Odgovori
0 0
hom
08. 11. 2026 14.21
na zalost ni cudno, tudi na prehodih za pesce noben vec ne pogleda levo desno, samo bum
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+11
11 0
devlon
08. 11. 2026 14.09
hitro se lahko clovek v nekaj zamisli..in stece na cesto kot srna
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+1
4 3
jugatneme
08. 11. 2026 14.02
A je 31 letna tekačica slučajno pritekla na prednostno cesto s slušalkami v ušesih? Danes je to zelo inn, moderno. V prometi bi to morali prepovedati.
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+8
12 4
zajfa
08. 11. 2026 14.38
Tudi brez je folk zaposlen 24/7 s samim sabo.
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0 0
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