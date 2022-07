Hudo poškodovanega motorista s kraja nesreče odpeljali s helikopterjem

Policisti PU Novo mesto so bili obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti med Logom in Sevnico. Kot so nam sporočili, je bil v nesreči huje poškodovan motorist, ki so ga reševalci oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC.

Na PU Novo mesto so nam povedali, da so bili o nesreči obveščeni ob 15. uri. Voznica osebnega avtomobila, ki je peljala iz smeri Loga, naj bi pri prehitevanju kombajna trčila v motorista, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. icon-expand Helikopter je pristal na kraju prometne nesreče v Sevnici. FOTO: 24ur.com Hudo poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in ga s kraja nesreče s helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC. Zaradi nesreče je bila cesta zaprta. Promet so policisti sprostili malo pred 19. uro, ko so bile odstranjene posledice nesreče. icon-expand Zaprta cesta zaradi prometne nesreče v Sevnici FOTO: 24ur.com Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo.