Huje poškodovana 59-letna kolesarka, 63-letnika odpeljali s helikopterjem

Po nezgodi so na kraju poleg prometnih policistov posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina in reševalci NMP ZD Ajdovščina, ki so poškodovano po nudeni oskrbi na kraju z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Novogoriški prometni policisti bodo po razjasnitvi vseh okoliščin podali ustrezen ukrep.

Na Kobariškem med vožnjo padel in se huje poškodoval nemški kolesar

Se pa je včeraj nekaj do 17. ure pripetila še ena nesreča, in sicer v neposredni bližini vasi Podbela v občini Kobarid. 63-letni državljan Nemčije se je v skupini še treh kolesarjev po regionalni cesti iz Borjane peljal proti naselju Pobela. Približno 30 metrov pred naseljem je iz neznanega vzroka izgubil nadzor nad vožnjo in padel po vozišču, nato pa z glavo zadel ob robnik vozišča.

Glede na prve ugotovitve je utrpel hude telesne poškodbe, tudi on med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade. Poleg policistov PP Bovec so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Kobarid in Breginj, ki so zavarovali kraj dogodka in poškodovancu nudili prvo pomoč vse do prihoda reševalcev NMP ZD Tolmin.

Kasneje so hudo poškodovanega kolesarja prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči in ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, so še sporočili iz PU Nova Gorica.

'Kolesarjenje je zdravo, aktivno in prijetno – naj bo tudi varno!'

Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev. Kljub dejstvu, da je kolesarjenje zdrava, okolju prijazna in prijetna aktivnost, si moramo prizadevati, da bi bilo tudi varno, opominjajo policisti. "Pri kolesarjenju moramo dobro poskrbeti za svojo varnost, saj so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev," pravijo.

Med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče, v katerih so udeleženi kolesarji, so neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti in nepravilna stran oz. smer vožnje. Kolesarji se v prometnih nesrečah redko pojavljajo kot povzročitelji prometnih nesreč, pogosto so žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (vožnja z neprilagojeno hitrostjo, vožnja pod vplivom alkohola, vožnja preblizu desnemu robu vozišča, izsiljevanje prednosti kolesarjem na kolesarskih stezah v križiščih ali drugje, ipd.).