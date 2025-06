Huje poškodovana jadralni padalec in udeleženec soteskanja

Iz Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so bili v nedeljo ob 15.14 obveščeni o nesreči tujega jadralnega padalca v bližini Krasjega vrha, nad planino Zaprikraj, na nadmorski višini 1400 metrov. Na kraju je posredovala dežurna helikopterska ekipa Gorske reševalne službe za reševanje v gorah, v kateri sodeluje tudi policist gorske enote.

V soboto pa so bili novogoriški policisti ob 11.50 obveščeni, da se je pri soteskanju na Fratarici (slap Parabola) pri naselju Log pod Mangartom v občini Bovec zgodila nesreča, v kateri se je poškodovala ena oseba.

Policisti so na kraju ugotovili, da se je poškodoval 37-letni državljan Nemčije, ki se je s še šestimi rojaki iz Nemčije udeležil organiziranega soteskanja pod vodstvom vodnika ene od športnih agencij iz Zgornjega Posočja, ki je specializirana za tovrstne aktivnosti.

Kot so zapisali na PU Nova Gorica, so udeleženci uporabljali ustrezno opremo, vključno z zaščitnimi čeladami, neoprenskimi oblekami in primerno obutvijo. Okoli 11.40, ko so bili približno na polovici poti, so med spuščanjem prispeli do odcepa ob skalah kanjona. V tistem trenutku se je poškodovani nahajal v sredini skupine. Med prečenjem je zdrsnil približno pol metra in padel v vodo. Pri tem se mu je noga ujela med dva kamna, zaradi česar si je poškodoval spodnjo okončino, med kolenom in gležnjem.

Na kraj so bili napoteni gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Bovec, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli. Nato ga je prevzela dežurna helikopterska ekipa GRS, ki ga je s helikopterjem prepeljala na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice. Policija je na podlagi do zdaj znanih dejstev izključila tujo krivdo.