Hujša prometna nesreča na gorenjski avtocesti

Kranjski prometni policisti obravnavajo prometno nesrečo z udeležbo treh tovornih in dveh osebnih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Avtocesta je zaradi ogleda kraja prometne nesreče zaprta med izvozom Radovljica in izvozom Lesce. Obvoz je po regionalni cesti Radovljica–Lesce.

Po prvih zbranih obvestilih v nesreči ni poškodovanih, so še dodali.