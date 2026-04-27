Črna kronika

16-letnika ukleščil traktor, na delu požigalec, Ljubljančan pod vplivom drog ogrožal voznike

Koper, 27. 04. 2026 12.05 pred 32 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Policist

Na območju PU Koper so policisti imeli naporen dan z več resnimi incidenti. 16-letnik je s traktorjem zdrsnil in se hudo poškodoval, v okolici Dragonje so obravnavali požige na več lokacijah, ustavili so voznika, ki je vozil po nasprotnem pasu pod vplivom alkohola in drog, ter posredovali pri hudi poškodbi kolesarja v Sežani.

Na PU Koper so bili ob 14.10 obveščeni o hujši nesreči s traktorjem v vasi Avber. Na kraju so ugotovili, da je 16-letnik z dvorišča zapeljal vzvratno in s traktorjem zdrsnil po hribu približno 5 metrov nižje, kjer se je prevrnil.

Obstal je ukleščen pod vitlom traktorja. Po prvih podatkih je huje poškodovan (zlom obeh stegnenic), s helikopterjem so ga odpeljali v UKC Ljubljana, so sporočili s PU Koper. Nesreča se je zgodila na neprometni površini.

Videl je osebo, ki je zanetila ogenj

Ob 15.50 so na regijskem centru za obveščanje dobili obvestilo občana, da je opazil ogenj na več krajih od Bernetičev v smeri potoka Rokava, videl naj bi tudi osebo, ki je kurila, so sporočili s Policije. Gasilci so požare pogasili, policisti pa so takoj začeli z zbiranjem obvestil.

"Osumljeni je podtaknil ogenj na treh lokacijah. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti," so še zapisali s koprske policijske uprave.

Vozil po nasprotnem pasu

Ob 18.33 pa so policiste obvestili o vozniku osebnega avtomobila, ki je po Šmarski cesti proti Dragonji vozil po nasprotnem pasu in s tem ogrožal druge udeležence v cestnem prometu, ki so se mu izogibali, da bi preprečili trčenje.

Policisti so izsledili 51-letnega Ljubljančana, kateremu je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,49 mg/l, hitri test za droge pa je bil pozitiven na kokain in metamfetamine, so zapisali na PU Koper.

Odredili so mu strokovni pregled v SB Izola. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje.

Na vozišču je ležal s poškodovano glavo

Ob 0.30 so očividci v krožišču na Bazoviški cesti v Sežani našli kolesarja, ki je ležal na vozišču s poškodovano glavo. Takoj so na kraj prispeli reševalci in policisti.

Ti so ugotovili, da je kolesar padel sam, ker je trčil v robnik. Po prvih podatkih je huje poškodovan, odpeljali so ga v SB Izola. Odrejen je bil strokovni pregled.

Drugi incidenti

V Štanjelu je nekdo vlomil v parkiran osebni avtomobil, iz katerega je ukradel žensko torbico, so še sporočili s PU Koper. Danes zjutraj pa so policisti PP Postojna v vasi Suhorje zasegli osebni avtomobil 46-letnemu vozniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Podan bo obdolžilni predlog.

poškodbe požari nevarna vožnja pu koper

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Finfer
27. 04. 2026 12.51
tudi to je turizem ko ljubljanezarji pijani,drogirani in oboroženi prihajajo na obalo terorizirati vse živo ,pa ne samo po obali ampak po celi državi !!
