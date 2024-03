Hypo Alpe Adria Group: storilcem osem let zapora in večmilijonski zaseg premoženja

V omenjeni zadevi je šlo za očitke sodelovanja pri preprodajah poslovnih deležev v projektnih družbah, ki so bile ustanovljene v zvezi z izvajanjem donosnih nepremičninskih projektov skupine Hypo. Poslovni deleži so se po nerealno nizkih cenah prodajali tujim družbam s sedežem v Liechtensteinu, nato pa so se isti deleži ponovno prodali družbam iz skupine Hypo tudi za nekaj stokratno višjo ceno.

Okrožno sodišče v Ljubljani je 14. februarja na podlagi obtožnice Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije prvemu obdolženemu izreklo kazen zapora šestih let in stransko denarno kazen ter odvzem pridobljene premoženjske koristi v višini 2.600.000 evrov. Drugemu obdolženemu je bila izrečena kazen zapora enega leta in štirih mesecev, stranska denarna kazen in odvzem premoženjske koristi v višini 1.509.180 evrov. Tretjemu obdolženemu pa je bila izrečena kazen zapora enega leta. Sodišče je odvzelo premoženjsko korist še četrti fizični osebi v višini 1.890.000 evrov in pravni osebi v znesku 300.000 evrov.

Specializirano državno tožilstvo RS je z obsodilno sodbo in izrečenimi zapornimi kaznimi v skupni višini 8 let in 4 mesece ter odvzeto premoženjsko koristjo v skupni vrednosti 6.299.180 evrov v celoti zadovoljno, saj "predstavlja pomembno sporočilo, da bo gospodarska kriminaliteta najvišjega nivoja ustrezno strogo sankcionirana", so sporočili.