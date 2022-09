Ilegalce prevažal v prikolici za prevoz avtomobilov

Policisti so ugotovili, da se v predelanem delu podvozja na omenjeni tovorni prikolici nahajajo štirje ilegalni prebežniki, stari 20, 24, 27 in 28 let, vsi državljani Indije. Tuje državljane so zaradi možnosti telesnih poškodb pregledali v šempetrski bolnišnici in jih nato tudi odpustili.

S PU Nova Gorica so sporočili, da so policisti v postopku ugotovili, da so tujci predhodno nezakonito prestopili državno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Skriti v predelanem delu podvozja prikolice so se namreč izognili mejni kontroli in nedovoljeno vstopili v državo. Ko so jih policisti odkrili, pa so izrazili namero za podajo vloge za mednarodno zaščito, zato so jih policisti po končanem postopku odpeljali v azilni dom v Ljubljano.