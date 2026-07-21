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Črna kronika

Imate informacije? Priči zadržali Tunizijca, še eno osebo iščejo

Ljubljana, 21. 07. 2026 18.16 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA N.Š.
Posilstvo

Policija preiskuje sum poskusa storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, do katerega naj bi po doslej zbranih obvestilih prišlo v ponedeljek na območju Metelkove ulice v Ljubljani. Osumljencu, ki sta ga priči dogodka zadržali na kraju do prihoda policistov, so odredili pridržanje, so navedli na Policijski upravi Ljubljana.

Na ljubljanski policijski upravi so prijavo suma poskusa storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost prejeli v ponedeljek pozno zvečer. Osumljencu, 34-letnemu državljanu Tunizije, so policisti odredili pridržanje. Policisti pa ugotavljajo identiteto in vlogo še ene osebe, ki je bila pred tem skupaj z osumljencem.

Zaradi utemeljenega suma poskusa storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Zaradi interesa postopka in zaščite oškodovane osebe drugih informacij trenutno ne morejo posredovati, so pojasnili na PU Ljubljana.

Pričama, ki sta se odzvali in počakali na prihod policistov, se zahvaljujejo za odgovorno ravnanje. Ob tem pa so zagotovili, da policija vsak sum kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost obravnava z vso resnostjo, strokovno in s posebno skrbjo za zaščito žrtev. Velika večina tovrstnih kaznivih dejanj je uspešno preiskana, pri čemer so za učinkovito preiskavo posebej pomembne pravočasne prijave ter informacije žrtev, prič in drugih oseb, so navedli.

Vse, ki imajo kakršne koli informacije o takšnih ravnanjih, pozivajo, naj o tem čim prej obvestijo policijo na interventno številko 113. Informacije je mogoče posredovati tudi anonimno na telefonsko številko 080 1200.

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