Incident na avtobusu: 24-letnik ogovarjal potnike in poškodoval otroka

Kot so pojasnili na Policiji, se je izkazalo, da je 24-letni moški prejšnji teden nagovarjal potnike na avtobusu, kasneje pa je z neznanim predmetom poškodoval tudi otroka, ki se je nahajal na avtobusu. Storilec je državljan tretjih držav, so pojasnili policisti. Ni pridržan, nahaja se v centru za tujce, kjer mu je urad za migracije omejil gibanje, so še povedali.

Na LPP so sicer zanikali, da bi se dogodek zgodil na avtobusu. Na avtobusu je bila množica učencev, ki pa so bili na sredini avtobusa. Na avtobusu je bil še moški, ki se je nahajal na zadnjem delu avtobusa, po navedbah LPP pa med njimi ni prišlo do stika, so pa, kot pojasnjujejo na LPP, potniki izstopili na isti postaji. Policija okoliščine še intenzivno preverja, posnetke so tudi zavarovali in bodo po pregledu lahko sporočili več, so pojasnili na PU Ljubljana.