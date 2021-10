Varnostnik zaradi nenošenja maske proti starejšemu moškemu uporabil silo

Na PU Kranj so nam potrdili, da so obravnavali prijavo osebe o ukrepih varnostnika proti njej. "Policisti v zadevi vodijo dva postopka, in sicer prekrškovni postopek proti osebi zaradi neupoštevanja ukrepov varnostnika po predpisih o zasebnem varovanju ter postopek presoje zakonitosti in strokovnosti izvedbe ukrepov varnostnika." Dodali so, da je presoja redno sredstvo Policije pri ocenjevanju uporabe ukrepov varnostnikov in običajen protokol v takšnih primerih. Ocene še niso izdelali.

Policija dodatno pojasnjuje, da imajo varnostniki na varovanih območjih pravico in dolžnost izvajati ukrepe po predpisih o zasebnem varovanju in vzdrževati red na varovanem območju. Ukrepi varnostnika so določeni v Zakonu o zasebnem varovanju.

V nakupovalnem centru obžalujejo incident

Iz nakupovalnega centra so medtem sporočili, da primer skrbno preiskujejo. "Takoj po seznanitvi s primerom smo sprožili skrbno interno in eksterno preiskavo, pri kateri sodelujemo tudi s Policijo. Dogodek obžalujemo in hkrati poudarjamo, da do sedaj nismo zabeležili nobenega podobnega primera. Vpleteni varnostnik, ki je sicer zaposlen pri našem pogodbenem partnerju, ki izvaja varovanje, bo do razjasnitve okoliščin opravljal druga dela. Vodstvu varnostne službe smo nemudoma poslali opozorilo in prosili za pojasnila."

V izjavi za javnost so zapisali, da vsi vpleteni sodelujejo v preiskavi in si želijo čim hitrejše razjasnitve okoliščin. "Podatki, ki smo jih do zdaj pridobili od vpletenih, so si nasprotujoči, zato se nam zdi izjemnega pomena, da se primer natančno razišče." Poudarili so tudi ostro nasprotovanje vsakršnemu nasilju. Po razjasnitvi okoliščin se bodo tudi odzvali z izjavo.