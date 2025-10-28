Svetli način
Črna kronika

Incident na kraju tragedije: moški uriniral pred lokalom in udaril občana

Novo mesto, 28. 10. 2025 14.16 | Posodobljeno pred 6 minutami

M.S.
Pred lokalom Patriot, kjer se je v soboto zgodil napad na Novomeščana, ki je kasneje umrl, se je zgodil incident. Moški je pred lokalom najprej uriniral, nato pa udaril občana. Policisti so pijanega moškega izsledili v drugem gostinskem lokalu. Ker njihovih ukazov ni upošteval, so mu odredili pridržanje.

Incident se je zgodil danes okoli 12.30, nekaj ur pred začetkom protestnega shoda in izredne seje občinskega sveta, kjer bodo predstavniki vlade predstavili ukrepe po tragični smrti znanega gostinca. 

Policija je po prijavi, da neznanec pred lokalom Patriot nadleguje moškega, na kraj napotila policiste. Moški pod vplivom alkohola je uriniral pred lokalom, kjer se je v soboto zgodil napad na Novomeščana in kjer občani zdaj v spomin nanj polagajo sveče. 

Moški je najprej uriniral pred lokalom, nato pa udaril občana. FOTO: 24ur.com

Na neprimerno dejanje ga je opozoril občan, ki ga je moški nato klofutnil, je potrdila Policija. 

Policisti so moškega izsledili v gostinskem lokalu na Seidlovi cesti, kjer je ponovno kršil javni red in mir. Ker ni odnehal, so mu odredili pridržanje. Trenutno se nahaja na policijski postaji Novo mesto. 

