Incident na kraju tragedije: moški uriniral pred lokalom in udaril občana

Incident se je zgodil danes okoli 12.30, nekaj ur pred začetkom protestnega shoda in izredne seje občinskega sveta, kjer bodo predstavniki vlade predstavili ukrepe po tragični smrti znanega gostinca.

Policija je po prijavi, da neznanec pred lokalom Patriot nadleguje moškega, na kraj napotila policiste. Moški pod vplivom alkohola je uriniral pred lokalom, kjer se je v soboto zgodil napad na Novomeščana in kjer občani zdaj v spomin nanj polagajo sveče.