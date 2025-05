Incident v Šiški: moški udaril znanko, nato izbruhnil pretep

Po sporu med dvema znancema je v gostinski lokal v ljubljanski Šiški prišlo več oseb, ki so moškega, ki je udaril svojo znanko, začeli pretepati. Po navedbah Policije so po zraku leteli različni predmeti, slišali so se tudi poki.

Ko so se neznanci razbežali, je do oškodovanke znova pristopil osumljenec in jo še večkrat udaril. Nato je zapustil lokal in se v nadaljevanju sam zglasil na policijski postaji.

V incidentu sta bila lažje poškodovana tako osumljenec kot oškodovanka.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva in povzročitve splošne nevarnosti.