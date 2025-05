Incident v Šiški: skupina pretepla moškega, ta nato streljal

Na posnetku, ki smo ga pridobili, skupina moških pretepa moškega v zeleni majici, ki leži na tleh. V nekem trenutku na kraj pride moški v beli majici, ki v rokah drži pištolo. Skupina se nato razbeži, nakar pretepeni moški v zeleni majici pograbi pištolo in se požene za napadalci. Med tekom po blokovskem naselju prične streljati.

Na ljubljanski policijski upravi so nam potrdili, da gre za dogodek, o katerem smo poročali včeraj. V soboto sta se v gostinskem lokalu v Šiški sprla dva znanca, pri čemer je moški žensko udaril.

Dogajanje se je, kot kaže, v nadaljevanju premaknilo na bližnjo ulico pred stanovanjskim blokom, kjer je skupina moških osumljenca pričela pretepati."V pretepu je prišlo do metanja raznih predmetov, slišani pa so bili tudi poki," so pojasnili na PU Ljubljana.

Ko so se neznanci razbežali, je osumljenec znova pristopil do ženske in jo še večkrat udaril. Nato je odšel in se sam javil na policijski postaji. V dogodku sta bila oba lažje telesno poškodovana.

Policisti nadaljujejo s preiskavo vseh okoliščin dogodka, in sicer v smeri sumov kaznivega dejanja nasilništva in povzročitve splošne nevarnosti.