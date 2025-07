Incident v ZD Ptuj: 'Videl sem, kako je pričel lasati zdravnico'

V ptujskem zdravstvenem domu je moški napadel zdravnico. Skušal jo je udariti, ko pa se mu je umaknila, jo je zgrabil za lase, je dogajanje opisal eden od očividcev. Tudi v ZD Ptuj so napad potrdili in dodali, da so nemudoma poklicali policijo. "Moški je prišel do zdravnice z namenom izdaje zdravniškega potrdila, ki ga je potreboval. Ker mu ga ni želela izdati, je pričel nanjo kričati, jo prijel za roko in odrinil od sebe, nato pa s kraja odšel," pa so sporočili s PU Maribor. Moškega sicer še iščejo.