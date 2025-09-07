Incident z dostavljalcema: 'Situacijo obravnavamo izjemno resno'

"Seznanjeni smo z videoposnetkom in nastalo situacijo, ki jo obravnavamo izjemno resno, saj obsojamo vsakršno obliko nasilja. Trenutno preverjamo okoliščine dogodka in pri tem sodelujemo s pristojnimi organi. Glede na ugotovitve preiskave bomo sprejeli ustrezne ukrepe," so v odzivu na naše novinarsko vprašanje zapisali v podjetju Wolt.
Kot smo že poročali, sta v petek dostavljalca hrane najprej pretepla moškega, nato pa še obračunala z njegovim vozilom. Moški se je zatekel v bližnji lokal in nato zaradi poškodb poiskal zdravniško pomoč. Napadlca pa sta se s kraja odpeljala z motorjem. Policija dogodek še preiskuje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.