Incident z dostavljalcema: 'Situacijo obravnavamo izjemno resno'

Ljubljana, 07. 09. 2025 15.51 | Posodobljeno pred 33 minutami

Avtor
M.V.
Po pretepu, ki se je zgodil pred nakupovalnim centrom Aleja v Ljubljani, se je oglasilo tudi podjetje za dostavo hrane. Kot so sporočili, situacijo obravnavajo izjemno resno in sodelujejo s pristojnimi organi. Policija prav tako še preiskuje dogodek.

"Seznanjeni smo z videoposnetkom in nastalo situacijo, ki jo obravnavamo izjemno resno, saj obsojamo vsakršno obliko nasilja. Trenutno preverjamo okoliščine dogodka in pri tem sodelujemo s pristojnimi organi. Glede na ugotovitve preiskave bomo sprejeli ustrezne ukrepe," so v odzivu na naše novinarsko vprašanje zapisali v podjetju Wolt.

Kot smo že poročali, sta v petek dostavljalca hrane najprej pretepla moškega, nato pa še obračunala z njegovim vozilom. Moški se je zatekel v bližnji lokal in nato zaradi poškodb poiskal zdravniško pomoč. Napadlca pa sta se s kraja odpeljala z motorjem. Policija dogodek še preiskuje. 

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TamNegdo
07. 09. 2025 16.25
Tisti ki vejo kdo je bil napaden vejo da ni bil za brezveze
ODGOVORI
0 0
IKOSS
07. 09. 2025 16.18
+1
Vsi tisti, ki trdijo, da država posamezniku uspešno zagotavlja varnost in potrebe po samoobrambi nil. Kako točno je država varnost zagotovila tokratnemu napadenemu? Nadalje, kako naj se ta uspešno brani pred napadom v kolikor nima za to ustrezne odločnosti, znanja ter sredstev? Ob tem se je treba zavedati, da ima za napadenega, tudi na videz nedolžen pretep, kaj lahko za posledice hude telesne poškodbe, ali celo smrt! Ukrepi za preprečevanje tovrstnih incidentov morajo temeljiti predvsem na ukrepih primarne ravni, sledijo ukrepi na terciarni ravni, nikakor pa ni zanemariti tudi tistih na terciarni (sposobnost učinkovite samoobrambe).
ODGOVORI
4 3
big_foot
07. 09. 2025 16.23
-1
Kavbojski zakon prinese več težav kot koristi. Vse kar bi bilo treba je striktno delo policije - kar delajo in pa striktno delo sodišč - kar je pa katastrofa - prepočasi in naivno popustljivo.
ODGOVORI
0 1
Rožle Patriot
07. 09. 2025 16.11
+0
Kot sem vam že rekel ... "ime i prezime" .. napadalcev .. !!!
ODGOVORI
4 4
mrnv
07. 09. 2025 16.03
+14
Včeraj sem se menil z enim avstrijskim poslovnežem, ki je dejal, da Avstrijci za enostavna in pa fizična dela sploh ne poprimejo več. Zato so praktično odvisni od tujcev, priseljencev. Počasi bo tudi v Sloveniji isto. Seveda naših podjetnikov ne zanima, odkod je njegova delovna sila in ali je to dobro za našo družbo, glavno da je dobiček. Če pa bi kdo na državni ravni rekel kaj proti priseljencem, pa je takoj rasist in ne vem kaj. Res smo nesposoben narod.
ODGOVORI
14 0
big_foot
07. 09. 2025 16.21
+0
Oz poglej drugače…. Imaš firmo kjer opravljaš tudi taka dela, slovencev ne boš dobil. Boš zaprl firmo in šel nekam delat ali boš zaposlil kar pač dobiš? Ni vse samo za profit. Brat ima firmo pa se ubada s tem. Ni važno če ponuja dobro plačo in pogoje, vsi naši bi bili samo še vplivneži in podobni mlatilci prazne slame. Kar je bilo slovencev ki so hoteli še delat so v penziji ali pa tik pred njo. Kdo bo potem delal, ker nekdo pač mora?
ODGOVORI
2 2
