Incidenti v lokalih: pijani gosti povzročali težave, več pridržanih

Nekaj pred 19. uro so kranjski policisti obravnavali 46-letnega moškega, ki se je nedostojno vedel do gostov v enem od gostinskih lokalov. Po prihodu policistov s kršitvijo ni prenehal, zato so mu odredili pridržanje do 12 ur. Policisti vodijo prekrškovni postopek. Okoli pol enih zjutraj so policisti obravnavali še enega 46-letnika, ki se je nedostojno vedel do osebja v lokalu in do policistov. Ti so zoper kršitelja uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje do 12 ur.

Mariborski policisti so medtem okoli 20. ure posredovali v lokalu, kjer je kršiteljica pod vplivom alkohola nadlegovala goste lokala. Ob prihodu policistov se ni pomirila in je nadaljevala s kršitvijo, zato so jo pridržali do streznitve. Izdali so ji tudi plačilni nalog.