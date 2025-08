Indijec bežal pred policisti in povzročil čelno trčenje

Ob 11.43 so policisti na avtocesti zaustavljali osebni avtomobil Chrysler madžarske registracije. Voznik ni ustavil, ampak je pospešeno peljal naprej mimo Postojne, do izvoza Senožeče, kjer je zapustil avtocesto. Peljal je proti Senožečam in proti Postojni (120 km/h in pri tem ogrožal druge udeležence v prometu). Pri kamnolomu Razdrto je prehiteval tovorno vozilo s prikolico v ovinek in čelno trčil v nasproti vozeče vozilo, ki ga je pravilno peljala 26-letna voznica s 25-letnim sopotnikom.