Inšpekcija preverila kočijaže na Bledu in odkrila več nepravilnosti

Vožnjo s kočijami na Bledu izvaja šest posameznikov, ki imajo ustanovljeno tudi društvo fijakerjev. Inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je pri vseh šestih izvajalcih opravila pregled konj, ki vozijo kočije, pri petih pa so pregledali tudi pogoje reje v hlevih ter vse kopitarje v reji. Pregled so opravili tudi na izhodiščni postaji pri Blejskem jezeru.

Inšpekcija je v dveh primerih ugotovila neskladja, povezana z identifikacijo in registracijo kopitarjev, v treh primerih pa neskladja glede pogojev reje.

Za odpravo neskladij in izvedbo ukrepov bodo inšpektorji skupaj izdali tri ureditvene odločbe in eno opozorilo ter uvedli prekrškovni postopek. V enem primeru je bila zaradi starosti in shujšanosti živali izdana prepoved njene uporabe za delo.