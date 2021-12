Murskosoboška inšpektor in kriminalistka suspendirana zaradi lažnega PCT potrdila

Novembra so namreč po več slovenskih krajih potekale hišne preiskave, in to pri policistih, ki naj bi imeli lažna PCT potrdila. Na posebnem oddelku, ki usmerja preiskavo, so potrdili, da so preiskave potekale tudi na območju PU Murska Sobota, vendar zaradi interesa predkazenskega postopka in varstva osebnih podatkov informacij o morebitnih kazenskih ovadbah in kaznivih dejanjih ne morejo podati.

Ob inšpektorju in kriminalistki iz PU Murska Sobota je ukrep izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po poročanju Večera doletel še štiri uslužbence iz Generalne policijske uprave in policijskih uprav Ljubljana, Kranj in Koper. V ločeni preiskavi se je v lovke preiskovalcev zaradi vpletenosti v izdajo lažnega potrdila PCT ujel tudi policist, zaposlen na Prometni policijski postaji Maribor.