Intervencija na Dravi: moškemu zdrsnilo, padel je v reko

V jutranjih urah je v centru Maribora potekala intervencija, v kateri so posredovali gasilci, policisti in reševalci. Iz vode so potegnili truplo. (Slika je simbolična)

Zjutraj je v središču Mariboru, na reki Dravi, potekala reševalna akcija. Kot je prvi poročal spletni portal Maribor24, je v reki nekdo opazil človeka in poklical na pomoč. Posredovali so gasilci, reševalci in policisti. Osebo, neuradno gre za starejšega moškega, so potegnili iz vode, a mu žal ni bilo več pomoči.

Za dodatna pojasnila smo se obrnili na Policijo, kjer so dejali, da gre po do sedaj zbranih podatkih za zdrs in padec osebe v reko Dravo. Tuja krivda je izključena, policisti pa bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu.

O dogodku je sicer na spletu poročala tudi Uprava RS za zaščito in reševanje. Zapisali so, da so gasilci GB Maribor ob 9.05 so v bližini nakupovalnega centra Europark v Mariboru iz reke Drave vode rešili osebo.