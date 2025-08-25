Intervencija v središču Ljubljane: iz trgovine se je valil bel dim

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Skozi predor se pelje avto in na koncu predora stoji policist, ki ta avto ustavi. Voznik odpre okno in policist mu z nasmehom na ustih reče: "Čestitam, vi ste milijonti voznik, ki ste se pripeljali skozi ta predor, zato vam naša država poklanja milijon evrov." Voznik je začel vriskati od veselja, zato ga je policist vprašal: "Če ni skrivnost, kako pa boste zapravili ta denar?" Voznik: "Kako, vozniški izpit bom naredil!" Policist malo začudeno pogleda in hoče nekaj reči, ko ga prekine voznikova žena: "Ne mu verjeti, ali ne vidite, da je pijan?" Za voznikovo ženo je sedel voznikov oče, ki je bil malo naglušen in je pripomnil: "Saj sem vedel, da z ukradenim avtomobilom ne bomo daleč prišli." Policist je bil tako jezen zaradi vseh izjav, da je trikrat udaril po pokrovu prtljažnika na avtomobilu in izpod pokrova se zasliši glas: "Francelj, a smo že čez?"