Intervencija v središču Ljubljane: iz trgovine se je valil bel dim

Ljubljanski policisti so bili o dogodku obveščeni ob 7.30. Kot je razvidno s fotografij, so na terenu posredovali gasilci z več gasilskimi vozili.
"Po do sedaj znanih podatkih naj bi šlo za tehnično napako na alarmu," so nam odgovorili s PU Ljubljana.
V dogodku materialna škoda ni nastala, prav tako ni bil nihče poškodovan, so še dodali.
