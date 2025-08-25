Svetli način
Črna kronika

Intervencija v središču Ljubljane: iz trgovine se je valil bel dim

Ljubljana, 25. 08. 2025 09.24 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
Zjutraj se je v središču Ljubljane iz ene od trgovin valil bel dim. Na kraju so posredovali gasilci in policisti. S Policijske uprave Ljubljana so nam sporočili, da v dogodku ni bil nihče poškodovan.

Ljubljanski policisti so bili o dogodku obveščeni ob 7.30. Kot je razvidno s fotografij, so na terenu posredovali gasilci z več gasilskimi vozili.

"Po do sedaj znanih podatkih naj bi šlo za tehnično napako na alarmu," so nam odgovorili s PU Ljubljana. 

V dogodku materialna škoda ni nastala, prav tako ni bil nihče poškodovan, so še dodali. 

a res1
25. 08. 2025 10.46
Danes brezveze komentirat, dokler je eden na miški...
St. Gallen
25. 08. 2025 10.17
+2
Izbran nov zupan
Five -O
25. 08. 2025 10.03
+2
Ziher je Sintal alarm montiral
Bigbadjohn
25. 08. 2025 10.01
+2
Je novi direktor že pozdravil in nagovoril stranke?
Omreznina2024
25. 08. 2025 10.01
+1
To je reakcija na Fijonko, ko nam dela škodo.
Podlesničar
25. 08. 2025 09.54
+4
So mel konklave
