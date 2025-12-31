Naslovnica
Intervencija zaključena: umrlega potapljača prinesli iz jame

Divača, 31. 12. 2025 06.02

Avtor:
Ti.Š.
Intervencija - Škocjanske jame

Umrlega 49-letnega slovenskega potapljača, ki se je ponesrečil med potopom v Škocjanskih jamah, so reševalci uspeli z nosili prinesti iz jame. V zahtevni intervenciji je sodelovalo okoli 75 članov Jamarske reševalne službe. Uradni vzrok nesreče še ni znan, podrobnosti bodo predstavili ob 10.00. Prenos V ŽIVO boste lahko spremljali na 24ur.com.

"Zadnji reševalci iz jame. Intervencija zaključena," je ob 3.45 na Facebooku sporočila Jamarska reševalna služba. 49-letnega slovenskega potapljača, ki se je smrtno ponesrečil med potopom v Škocjanskih jamah, so na nosilih uspeli prenesti iz jame.


Ekipam na terenu je reševanje oteževal tehnično zahteven teren, vendar jim je bilo v pomoč poznavanje dela jame, v katerem so letos izvedli tudi reševalno vajo in za namene reševanja pripravili tudi sidrišča.

V zahtevnem tehničnem transportu, ki je trajal osem ur, je sodelovalo več kot 70 članov Jamarske reševalne službe. Kljub temu, da je vodostaj v jami dokaj nizek, so se reševalci spopadali z brzicami, kar je upočasnjevalo izvlek nosil, so razložili reševalci. V jamo so poslali tudi vodno ekipo (v neoprenih), ki je pomagala pri nevarnejših vodnih prehodih.

V reševanju so sodelovali tudi štab civilne zaščite občine Divača, Regijski štab civilne zaščite za primorsko in notranjsko regijo, Prostovoljno gasilsko društvo Divača in Policija. Pomagala jim je tudi enota za hitre intervencije civilne zaščite, ki je nudila psihološko pomoč.

Preberi še Umrl 49-letni potapljač, intervencija bo trajala še vso noč

Jamar potapljač je umrl kmalu po začetku raziskovanja jame, je včeraj povedal namestnik vodje Jamarske reševalne službe Maks Merela. V potopu so sodelovali trije jamarji potapljači, ki jim je pomagala 11-članska podporna ekipa. Okoli 11. ure so se potopili v prvi sifon, iz njega pa sta se vrnila dva potapljača.

Ponesrečenega potapljača so takoj prinesli iz sifona in začeli z oživljanjem. "Kljub prisotnosti jamarskih reševalcev ponesrečencu ni bilo pomoči," je pojasnil vodja Jamarske reševalne službe. Dva jamarska reševalca sta se takoj odpravila na površje in aktivirala jamarsko reševalno službo. V jamo je nato odšel tudi zdravnik in ekipa za zvezo.

Kje točno se je nesreča zgodila?

Kraj nesreče – sifon 'Ledeni dihnik' – je več kot 1000 metrov oddaljen od vhoda v jamo in je precej oddaljena od turistične poti po jami, ki je del Unescove dediščine. Od vhoda v jamski kompleks do kraja nesreče je približno uro normalne hoje.

Nesreča se je sicer zgodila med raziskovalno akcijo jamarjev potapljačev. Namen takih potapljaških akcij je povezava Škocjanskih jam in Kačne jame.

potapljač nesreča Škocjanske jame intervencija

