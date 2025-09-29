Svetli način
Črna kronika

Investicijska prevara: ukradli četrt milijona, policiji uspelo del povrniti

Celje , 29. 09. 2025 13.48

A.K.
1

Celjski kriminalisti so ovadili neznane goljufe, ki so z lažnimi obljubami o povrnitvi denarja oškodovanko prepričali, da jim je omogočila dostop do njenih bančnih računov. Ukradli so več kot 250.000 evrov, a policija je uspela rešiti 140.000 evrov.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje so v preteklih dneh na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje goljufije na škodo fizične osebe iz okolice Celja. 

Neznani storilci so osebo, z metodami socialnega inženiringa in lažnim prikazovanjem dejanskega stanja na svetovnem spletu prepričali, da ji lahko pomagajo vrniti denar, ki ga je oseba v letu 2024 vložila v spletno platformo, ki oglašuje upravljanje investicijskih oz. hedge skladov ter trgovanje z delnicami, obveznicami in kriptovalutami.

Spletne kripto prevare
Spletne kripto prevare FOTO: Shutterstock

Oškodovana oseba je s ponudnikom storitve preko spleta podpisala pogodbo in v nadaljevanju z namestitvijo različnih spletnih orodji omogočila storilcem oddaljen dostop do svojih elektronskih naprav. Po prejetih navodilih je za namen izvedbe povrnitve denarja storilcem vsaj petnajstkrat posredovala potrditvene bančne kode. S tem jim je omogočila, da so z njenega varčevalnega in osebnega računa izvedli 21 internih prenosov denarja v znesku več kot 250.000 evrov. Denar so nakazali na račune osmih komitentov poslovne banke, ki so bili tarča njihovega predhodnega napada in s katerih računi so upravljali. 

Storilci so naveden denar z računov osmih prejemnikov še isti dan nakazali na račune kriptomenjalnic. Kriminalisti pa so s hitrim in medinstitucionalno usklajenim sodelovanjem uspeli zavarovati 140.000 evrov in jih vrniti lastniku.

Storilci pri tovrstnih kaznivih dejanjih najpogosteje uporabljajo račune kriptomenjalnic. Identifikacija in zavarovanje odtujenega denarja na teh računih je zahteven in dolgotrajen proces, ki vedno ne omogoči vračila ukradenega denarja. V omenjenem primeru so kriminalisti denar uspeli zavarovati, ker je občan takoj prijavil goljufijo.

Občane zato opozarjajo, da je pri tovrstnih preiskavah zelo pomembno, da policiste o kaznivih dejanjih takoj obvestijo.

