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Črna kronika

'Inženir na turški ladji' jo je prepričal v nakazilo 27.000 evrov

Celje, 03. 08. 2026 11.20 pred 41 minutami 1 min branja 7

Avtor:
L.M.
Ljubezenska prevara

Neznanec si je prek družbenih omrežij pridobil zaupanje občanke Celja, nato pa jo pod pretvezo čustvenega odnosa prepričal v več nakazil. Ko je prejela zahtevo za denar, je ugotovila, da je najverjetneje žrtev prevare.

S PU Celje so sporočili, da so policisti obravnavali primer tako imenovane ljubezenske prevare, ene izmed najpogostejših spletnih prevar. Občanka je neznancu, s katerim je stik navezala prek družbenih omrežij, v več transakcijah nakazala okoli 27.000 evrov.

Neznanec se ji je predstavil kot inženir na turški ladji. V drugi polovici julija jo je prepričal, da mu nakaže večje vsote denarja. Ko je po nakazilih prekinil vse stike, je ženska posumila, da je bila žrtev spletne prevare, in o tem obvestila Policijo.

Družbena omrežja
Družbena omrežja
FOTO: Shutterstock

Policija opozarja, da pri ljubezenskih prevarah storilci pogosto iščejo žrtve na spletnih mestih za zmenke, vse pogosteje pa tudi na družbenih omrežjih in prek elektronske pošte. Najprej vzpostavijo navidezno čustveno povezanost, so pozorni, prijazni in izražajo močna čustva, nato pa začnejo prositi za denar, darila ali podatke, povezane z bančnimi računi.

Občane policija poziva k previdnosti pri spletnih poznanstvih. Če posumijo, da gre za prevaro, naj takoj prekinejo komunikacijo, shranijo vso korespondenco in primer prijavijo Policiji. Pri tem poudarjajo, da žrtve zaradi občutka sramu ne smejo odlašati s prijavo, saj lahko pravočasno ukrepanje pomaga preprečiti dodatno škodo.

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KOMENTARJI7

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Mio56
03. 08. 2026 12.14
pa to je se ko v casu Mirca!!! Ce mi bos dala bova skupi drgac pa ne...sam takrat je pred oskodovanjem se vsaj v zivo spoznalo osebo...to zdej pa ce mi bos poslala dnar pridem drgac pa ne hahahha
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+1
1 0
Paradox
03. 08. 2026 12.13
Me zanima, kaj se potem zgodi? Policija dejansko sledi nakazilu oz. bančni transakciji in lovi tega inženirja? Ali rečejo "ajme, kaj 'češ"?
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+1
1 0
Masturbator
03. 08. 2026 11.57
In katero kaznivo dejanje naj bi bilo? Ona mu je prostovoljno poslala denar in zaradi custvenih razlogov (nobene financne prevare.itd).
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+5
6 1
patriot11
03. 08. 2026 11.56
Še premal ji je ukradel.
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+1
2 1
DasaizDalasa
03. 08. 2026 11.55
Inžinir na turški ladji…ha..ha
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+4
4 0
Uporabnik1812060
03. 08. 2026 11.53
A ljudem še kar ni dovolj vseh možnih opozoril?
Odgovori
+3
3 0
vision105
03. 08. 2026 11.51
Naj še meni kaj nakaže ženska blesava.
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+2
3 1
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