'Inženir na turški ladji' jo je prepričal v nakazilo 27.000 evrov

S PU Celje so sporočili, da so policisti obravnavali primer tako imenovane ljubezenske prevare, ene izmed najpogostejših spletnih prevar. Občanka je neznancu, s katerim je stik navezala prek družbenih omrežij, v več transakcijah nakazala okoli 27.000 evrov.
Neznanec se ji je predstavil kot inženir na turški ladji. V drugi polovici julija jo je prepričal, da mu nakaže večje vsote denarja. Ko je po nakazilih prekinil vse stike, je ženska posumila, da je bila žrtev spletne prevare, in o tem obvestila Policijo.
Policija opozarja, da pri ljubezenskih prevarah storilci pogosto iščejo žrtve na spletnih mestih za zmenke, vse pogosteje pa tudi na družbenih omrežjih in prek elektronske pošte. Najprej vzpostavijo navidezno čustveno povezanost, so pozorni, prijazni in izražajo močna čustva, nato pa začnejo prositi za denar, darila ali podatke, povezane z bančnimi računi.
Občane policija poziva k previdnosti pri spletnih poznanstvih. Če posumijo, da gre za prevaro, naj takoj prekinejo komunikacijo, shranijo vso korespondenco in primer prijavijo Policiji. Pri tem poudarjajo, da žrtve zaradi občutka sramu ne smejo odlašati s prijavo, saj lahko pravočasno ukrepanje pomaga preprečiti dodatno škodo.
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