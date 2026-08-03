'Inženir na turški ladji' jo je prepričal v nakazilo 27.000 evrov

S PU Celje so sporočili, da so policisti obravnavali primer tako imenovane ljubezenske prevare, ene izmed najpogostejših spletnih prevar. Občanka je neznancu, s katerim je stik navezala prek družbenih omrežij, v več transakcijah nakazala okoli 27.000 evrov.

Neznanec se ji je predstavil kot inženir na turški ladji. V drugi polovici julija jo je prepričal, da mu nakaže večje vsote denarja. Ko je po nakazilih prekinil vse stike, je ženska posumila, da je bila žrtev spletne prevare, in o tem obvestila Policijo.