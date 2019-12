26-letnemu Iračanu, ki je napadel policista in taksista, šest let zapora

Sodišče v Novi Gorici je 26-letnemu Iračanu, ki je v incidentu pri izvozu Vogrsko napadel taksista in policista, izreklo šestletno zaporno kazen. Po preteku kazni bo izgnan iz Slovenije. Iračan, ki se je na predobravnavnem naroku vedel nespoštljivo, se ni pojavil na sodišču. V Sindikatu policistov so medtem izrazili ogorčenje nad višino dosojene kazni.

Okrožno novogoriško sodišče je 26-letnemu državljanu Iraka, ki je julija letos z olfa nožem ranil taksista, nato pa napadel še policista, izreklo šestletno zaporno kazen. Po prestani kazni, v katero se bo vštel tudi čas, ki ga je prebil v priporu, bo sledil izgon iz Slovenije za maksimalno zakonsko določeno dobo petih let. Sodišče je Iračana spoznalo za krivega treh kaznivih dejanj, in sicer poskusa uboja taksista, odvzema motornega vozila in poskusa umora policista, ki je ukrepal pri uradnih dejanjih varovanja javne varnosti. Tožilka je za 26-letnika zahtevala šest let zapora in izgon, kot je danes povedala novinarjem, pa je morala pri tem upoštevati olajševalne okoliščine. Iračan je dejanje namreč priznal in se opravičil. Odvetnica 26-letnika razsodbe ni želela komentirati, Iračan pa se danes ni pojavil na sodišču. V petek se je na predobravnavnem naroku vedel nenavadno in nespoštljivo. Na sodišče so ga pospremili trije pravosodni policisti, po poročanju Primorskih novic pa je Iračan med drugim boksnil v mikrofona na pultu pred sodnikom, nakazal pljuvanje in odrival sodnega tolmača. Ko mu je sodnik razložil smisel postopka, je med drugim dejal, da ga ne zanima, kaj bo sodnik povedal, po obrazložitvi, da ne bo obsojen na smrt, pa je priznal dejanja iz obtožbe. “Hotel sem ga ubiti, božja roka me je vodila.”

26-letni Iračan julija letos. FOTO: Kanal A

V Sindikatu policistov nad višino kazni ogorčeni Sindikat policistov Slovenije se je že v petek odzval na predlog tožilstva, ki je za 26-letnega Iračana zahtevalo 6 let zapora in izgon. Kot so zapisali, so izredno ogorčeni nad ravnanjem državnega tožilstva, saj gre za huda kazniva dejanja zoper življenje in telo, poleg tega pa v primeru policista za kvalificirano obliko kaznivega dejanja. "Sindikat policistov Slovenije nima nobenega namena soditi dela državnega tožilstva, sporočamo pa vam naše veliko ogorčenje, ki ni le žaljivo in nedostojno do oškodovanega voznika taksija, napadenega policista in policista, ki je zaradi zavarovanja življenja moral uporabiti celo strelno orožje, temveč je nedostojno do vseh policistov!" Policisti so še dodali, da potezo tožilstva razumejo kot popolno razvrednotenje življenja, varnosti in osebne integritete vseh policistk in policistov ter vseh državljanov.

Incident se je zgodil na izvozu Vogrsko. FOTO: Aljoša Kravanja