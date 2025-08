Iranec, ki je na Brniku ubil nekdanjo ženo: dobivam grožnje iz Irana

Obdolženega so pravosodni policisti v sredo prvič pripeljali na sodišče, medtem ko je doslej sojenje spremljal prek videokonference iz ljubljanskega pripora, v današnji izdaji piše časnik Večer.

Kot je povedal, je živel pet let v Avstriji kot prosilec za azil. "Z mano so živeli tudi žena in otroci. Z ženo sva se dobro razumela, spremenila se je, ko so jo nekateri prepričali, da se loči od mene, ko sem dobil zavrnjeno prošnjo za azil. Rekli so ji, da bo lažje sama dobila azil kot mati samohranilka s tremi otroki, mene pa bodo izgnali v Iran. Potem je enkrat poklicala policijo in povedala, da sem bil nasilen do nje, čeprav nisem bil. Odpeljali so me, ona pa je s svojimi lažmi uničila vse, tudi moje življenje," je dejal.

Obramba obdolženca je hotela izključiti javnost. Odvetnik Peter Prus Pipuš je po pisanju Slovenskih novic sodišču pojasnil, da so obdolženi in njegova družina zaradi poročanja medijev o sojenju deležni groženj družine pokojne. Sodni senat je po posvetovanju ta predlog obrambe zavrnil.