Iranec s hitrostjo 200 kilometrov na uro bežal pred policisti

Brežiški policisti, ki nadzirajo državno mejo, so nekaj pred polnočjo opazili sumljivo vozilo, ki je zapeljalo na avtocesto proti Novemu mestu in ni hotelo ustaviti. Operativno-komunikacijski center je aktiviral več policijskih patrulj. Tem je uspelo ujeti moškega, predvidoma 35-letnega Iranca, ki ima urejeno stalno bivališče v Nemčiji.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so po nekaj kilometrih lovljenja s hitrostjo okoli 200 kilometrov na uro pobeglo vozilo le uspeli ustaviti na počivališču Starine, a je dvema osebama iz njega uspelo pobegniti.

Voznik je skušal z manevriranjem še naprej pobegniti policistom, pri tem je naglo speljal in trčil v policijski avto, a so ga uspeli potegniti iz avtomobila in obvladati, preden bi lahko storil še več škode. Moškega so pridržali, oba pobegla pa še iščejo.