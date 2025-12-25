Naslovnica
Črna kronika

Išče ju Policija: odrinila prodajalko in oropala prodajalno v Šiški

Ljubljana, 25. 12. 2025 10.47

Avtor:
D. S.
Blagajniški predal

Ljubljanski policisti so obravnavali rop v prodajalni v Šiški. Iščejo dva storilca, prvi moški je visok 170 cm, drugi okoli 180 cm, oba oblečena v temnejša oblačila. Poškodovanih ni bilo.

Včeraj, nekaj po 12. uri, so bili policisti obveščeni o ropu v eni izmed prodajaln na območju Šiške v Ljubljani. 

"Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da sta neznana storilca vstopila v prodajni prostor, pristopila do blagajne, odrinila oškodovanko in odtujila denar. S kraja sta pobegnila peš. Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče telesno poškodovan," so sporočili.

Prvi moški je visok okoli 170 cm, obut v črne športne čevlje, siva ali temno olivne športne hlače, temno modra jopo, črn brezrokavnik s kapuco preko glave, preko ust je imel ruto ali prevezo. Drugi je visok okoli 180 cm, neobrit, obut v zelene športne čevlje, oblečen v temnejše športne hlače, črno zimsko bundo, na glavi je imel črno kapo.

Blagajna
Blagajna
FOTO: Shutterstock
policija rop šiška roparja denar

V Zidanem Mostu vlak do smrti povozil kolesarja

