Išče ju Policija: odrinila prodajalko in oropala prodajalno v Šiški

Včeraj, nekaj po 12. uri, so bili policisti obveščeni o ropu v eni izmed prodajaln na območju Šiške v Ljubljani.

"Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da sta neznana storilca vstopila v prodajni prostor, pristopila do blagajne, odrinila oškodovanko in odtujila denar. S kraja sta pobegnila peš. Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče telesno poškodovan," so sporočili.

Prvi moški je visok okoli 170 cm, obut v črne športne čevlje, siva ali temno olivne športne hlače, temno modra jopo, črn brezrokavnik s kapuco preko glave, preko ust je imel ruto ali prevezo. Drugi je visok okoli 180 cm, neobrit, obut v zelene športne čevlje, oblečen v temnejše športne hlače, črno zimsko bundo, na glavi je imel črno kapo.